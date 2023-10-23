В Бангладеш грузовой поезд столкнулся с пассажирским: есть по меньшей мере 15 погибших

КИЕВ. 23 октября. УНН. В понедельник возле столицы Бангладеша грузовой поезд столкнулся с пассажирским, в результате чего по меньшей мере 15 человек погибли и десятки получили ранения. Об этом сообщили в Associated Press со ссылкой на слова представителя пожарной станции Бхайраба Мошаррафа Хоссейна, передает УНН.