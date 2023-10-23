В Бангладеш грузовой поезд столкнулся с пассажирским: есть по меньшей мере 15 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В понедельник возле столицы Бангладеша грузовой поезд столкнулся с пассажирским, в результате чего по меньшей мере 15 человек погибли и десятки получили ранения. Об этом сообщили в Associated Press со ссылкой на слова представителя пожарной станции Бхайраба Мошаррафа Хоссейна, передает УНН.
Детали
Авария произошла в Бхайраби, в центральном районе Кишорегандж. Спасатели и местные жители начали спасательную операцию, в результате чего удалось вытащить тела по меньшей мере 15 человек. Однако по словам представителя пожарной станции, количество пострадавших может возрасти.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Шотландии столкнулись поезда, два человека госпитализированы