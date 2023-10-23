У Бангладеш вантажний потяг зіткнувся з пасажирським: є щонайменше 15 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У понеділок біля столиці Бангладешу вантажний потяг зіткнувся з пасажирським, унаслідок чого щонайменше 15 людей загинули та десятки отримали поранення. Про це повідомили в Associated Press з посиланням на слова представника пожежної станції Бхайраба Мошаррафа Хоссейна, передає УНН.
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Аварія сталася в Бхайрабі, в центральному районі Кішорегандж. Рятувальники та місцеві жителі почали рятувальну операцію, в результаті чого вдалося витягнути тіла щонайменше 15 людей. Проте за словами представника пожежної станції, кількість постраждалих може зрости.
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