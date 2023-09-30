У Шотландії зіткнулися потяги, двоє людей госпіталізовані

Деталі

За даними поліції, двох людей доставили до лікарні, трьом постраждалим надали допомогу на місці події.

Відомо, що зіткнулися поїзд кладу люкс, відомий як «летючий шотландець» та паровий локомотив. На залізниці назвали аварію "маневровим інцидентом".

Прес-секретар Шотландської транспортної організації Марк Раскелл сказав, що поки рано інформувати, що стало причиною цього інциденту. Поліція проводить розслідування.

Зі звітів випливає, що це сталося на залізничній лінії за участю «Летючого шотландця». Послуги на залізничній магістралі тимчасово призупинили.

Довідково

«Летючий шотландець» — паровий локомотив, який увійшов в історію в 1934 році, ставши першим, хто офіційно розігнався до 100 миль на годину. Він мав відправитися в рейси на ці вихідні.

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