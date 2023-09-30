В Шотландии столкнулись поезда, два человека госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Два человека госпитализированы в результате столкновения поездов на железнодорожной станции Авимор в Шотландском нагорье. Авария произошла около 20:00 в пятницу вечером, сообщает The Scotsman, передает УНН.
Детали
По данным полиции, двух человек доставили в больницу, трем пострадавшим оказали помощь на месте происшествия.
Известно, что столкнулись поезд клада люкс, известный как «летучий шотландец» и паровой локомотив. На железной дороге назвали аварию "маневровым инцидентом".
Пресс-секретарь Шотландской транспортной организации Марк Раскелл сказал, что пока рано информировать, что стало причиной этого инцидента. Полиция проводит расследование.
Из отчетов следует, что это произошло на железнодорожной линии с участием «Летучего шотландца». Услуги на железнодорожной магистрали временно приостановлены.
Справочная информация
«Летучий шотландец» — паровой локомотив, который вошел в историю в 1934 году, став первым, кто официально разогнался до 100 миль в час. Он должен был отправиться в рейсы на этих выходных.
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