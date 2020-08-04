У банды накорторговцев в госбюджет Украины конфисковали 195 млн гривен

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Обеспечено выполнение приговора о конфискации 195 млн грн в организованной преступной группы, которая занималась реализацией наркотиков, в государственный бюджет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора обеспечено выполнение приговора о специальной конфискации 195 млн грн в организованной преступной группы, которая занималась реализацией наркотиков через сеть Интернет на территории других государств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что один из участников преступной организации отвечал за легализацию незаконно полученных от сбыта наркотических средств средств. 25 февраля 2020 года суд на основании соглашения вынес приговор, которым признал его виновным по всех инкриминируемых преступлениях.

Согласно приговору, специальной конфискации подлежали денежные средства, которые были предметом отмывания доходов от наркоторговли. После вступления приговора в силу указанные средства в июле 2020 года перечислены в государственный бюджет.

Кроме того, у членов этой организованной преступной группы ранее было конфисковано около 9 млн грн.

Напомним, государству возвращено незаконно добытый янтарь на более чем 12,5 миллионов гривен, который ранее Служба безопасности Украины изъяла на подпольных промышленных комплексах с нелегальной обработки солнечного камня.

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