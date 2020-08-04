У банди накорторговців до держбюджету України конфіскували 195 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Забезпечено виконання вироку щодо конфіскації 195 млн грн у організованої злочинної групи, яка займалась реалізацією наркотиків, до державного бюджету. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Прокурорами Офісу Генерального прокурора забезпечено виконання вироку про спеціальну конфіскацію 195 млн грн у організованої злочинної групи, яка займалась реалізацією наркотиків через мережу Інтернет на території інших держав", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що один із учасників злочинної організації відповідав за легалізацію незаконно отриманих від збуту наркотичних засобів коштів. 25 лютого 2020 року суд на підставі угоди виніс вирок, яким визнав його винним за всіма інкримінованими злочинами.
Згідно вироку, спеціальній конфіскації підлягали грошові кошти, які були предметом відмивання доходів від наркоторгівлі. Після набуття вироком чинності вказані кошти у липні 2020 року перераховані до державного бюджету.
Крім того, у членів цієї організованої злочинної групи раніше було конфісковано близько 9 млн грн.
Нагадаємо, державі повернуто нелегально видобутий бурштин на понад 12,5 мільйона гривень, який раніше Служба безпеки України вилучила на підпільних промислових комплексах з нелегальної обробки сонячного каменю.