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В Балаклее разрушены пять жилых домов, еще 243 здания повреждены - Г.Зубко

В Балаклее разрушены пять жилых домов, еще 243 здания повреждены - Г.Зубко

Киев • УНН

 • 12131 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Балаклее повреждены 243 здания, при этом обнаружено пять разрушенных частных жилых домов. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Идет комиссионное обследование зданий. Обнаружено 5 разрушенных частных жилых дома. Подверглись повреждениям различной степени 243 здания, в том числе 117 многоквартирных домов, 87 частных домов, 12 объектов социальной сферы, 22 объекта инфраструктуры и промышленности. Проводится оценка объемов повреждений и разрушений указанных зданий ", - сообщил Г.Зубко.

По его словам, организовано выдачу населению строительных материалов для проведения первичного ремонта поврежденных зданий (пленка, шифер, гвозди, кирпичи и изделия из древесины).

Также вице-премьер-министр рассказал, что продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения и газоснабжения Балаклеи и района. Для обеспечения электроснабжения с.Яковенкове привлечены две электростанции ГСЧС. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Привлечено 64 аварийно-восстановительные бригады.

Как сообщал УНН, в Балаклее остались два очаги тления, их планируют ликвидировать сегодня.

Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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