У Балаклії зруйновані п'ять житлових будинків, ще 243 будівлі пошкоджені — Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Балаклії пошкоджені 243 будівлі, при цьому виявлено п’ять зруйнованих приватних житлових будинків. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Триває комісійне обстеження будівель. Виявлено 5 зруйнованих приватних житлових будинки. Зазнали пошкодження різного ступеню 243 будівлі, у тому числі 117 багатоквартирних будинків, 87 приватних будинків, 12 об’єктів соціальної сфери, 22 об’єкти інфраструктури та промисловості. Проводиться оцінка обсягів пошкоджень та руйнувань зазначених будівель”, — повідомив Г.Зубко.
За його словами, організовано видачу населенню будівельних матеріалів для проведення первинного ремонту пошкоджених будівель (плівка, шифер, цвяхи, цегла та вироби з деревини).
Також віце-прем’єр-міністр розповів, що продовжуються роботи щодо відновлення енергопостачання та газопостачання Балаклія і району. Для забезпечення електропостачання с.Яковенкове залучено дві електростанції ДСНС. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Залучено 64 аварійно-відновлювальні бригади.
Як повідомляв УНН, у Балаклії залишились два осередки тління, їх планують ліквідувати сьогодні.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.