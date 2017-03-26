В Балаклее уже изъяли более 800 взрывоопасных предметов

"Пиротехническими бригадами ДСНС разминировано 5 из 9 секторов территории города Балаклея и 7 населенных пунктов. Разминирование продолжается. Всего изъято 820 взрывоопасных предметов", - сообщил Г.Зубко.

По его информации, в настоящее время на территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью 10 взрывов на час. Пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано.

Также организовано горячее питание жителей наиболее пострадавших районов Балаклеи, осуществляется раздача продуктовых наборов в двух стационарных и одном мобильном пунктах выдачи гуманитарной помощи.

Как сообщал УНН, в Балаклее остались два очаги тления, их планируют ликвидировать сегодня, 26 марта.

Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.