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В Балаклее уже изъяли более 800 взрывоопасных предметов

В Балаклее уже изъяли более 800 взрывоопасных предметов

Киев • УНН

 • 7898 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Пиротехники разминировали уже пять секторов из девяти на территории города Балаклеи и семи населенных пунктов, всего изъято 820 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Пиротехническими бригадами ДСНС разминировано 5 из 9 секторов территории города Балаклея и 7 населенных пунктов. Разминирование продолжается. Всего изъято 820 взрывоопасных предметов", - сообщил Г.Зубко.

По его информации, в настоящее время на территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью 10 взрывов на час. Пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано.

Также организовано горячее питание жителей наиболее пострадавших районов Балаклеи, осуществляется раздача продуктовых наборов в двух стационарных и одном мобильном пунктах выдачи гуманитарной помощи.

Как сообщал УНН, в Балаклее остались два очаги тления, их планируют ликвидировать сегодня, 26 марта.

Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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