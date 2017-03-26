У Балаклії вже вилучили більше 800 вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Піротехніки розмінували вже п'ять секторів із дев'яти на території міста Балаклії і семи населених пунктів, всього вилучено 820 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – мністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Піротехнічними бригадами ДСНС розміновано 5 із 9 секторів території міста Балаклія та 7 населених пунктів. Розмінування триває. Всього вилучено 820 вибухонебезпечних предметів”, — повідомив Г.Зубко.
За його інформацією, наразі на території арсеналу спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів періодичністю 10 вибухів на 1 годину. Пожеж на території Балаклії та прилеглих населених пунктів не зафіксовано.
Також організовано гаряче харчування жителів найбільш постраждалих районів Балаклії, здійснюється роздача продуктових наборів у двох стаціонарних та одному мобільному пунктах видачі гуманітарної допомоги.
Як повідомляв УНН, у Балаклії залишились два осередки тління, їх планують ліквідувати сьогодні.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.