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У Балаклії вже вилучили більше 800 вибухонебезпечних предметів

У Балаклії вже вилучили більше 800 вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Піротехніки розмінували вже п'ять секторів із дев'яти на території міста Балаклії і семи населених пунктів, всього вилучено 820 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – мністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Піротехнічними бригадами ДСНС розміновано 5 із 9 секторів території міста Балаклія та 7 населених пунктів. Розмінування триває. Всього вилучено 820 вибухонебезпечних предметів”, — повідомив Г.Зубко.

За його інформацією, наразі на території арсеналу спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів періодичністю 10 вибухів на 1 годину. Пожеж на території Балаклії та прилеглих населених пунктів не зафіксовано.

Також організовано гаряче харчування жителів найбільш постраждалих районів Балаклії, здійснюється роздача продуктових наборів у двох стаціонарних та одному мобільному пунктах видачі гуманітарної допомоги.

Як повідомляв УНН, у Балаклії залишились два осередки тління, їх планують ліквідувати сьогодні.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Українські Національні Новини

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