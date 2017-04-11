В Балаклее легковушка влетела в автобус: двое погибших

Как сообщается, что 37-летний водитель автомобиля "Шкода", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "Богдан".

"В результате аварии водитель легковушки и его пассажирка получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Они погибли на месте происшествия до приезда скорой. Водитель автобуса и пассажиры с различными степенями тяжести были доставлены в центральную районную больницу ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что на пешеходном переходе в Хмельницком автомобиль сбил женщину с двумя малолетними детьми .