В Балаклее легковушка влетела в автобус: двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. 10 апреля около пяти часов вечера в городе Балаклея на улице Соборной произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и 13 травмированы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Харьковской области.
Как сообщается, что 37-летний водитель автомобиля "Шкода", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "Богдан".
"В результате аварии водитель легковушки и его пассажирка получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Они погибли на месте происшествия до приезда скорой. Водитель автобуса и пассажиры с различными степенями тяжести были доставлены в центральную районную больницу ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что на пешеходном переходе в Хмельницком автомобиль сбил женщину с двумя малолетними детьми .