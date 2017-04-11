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У Балаклії легковик влетів в автобус: двоє загиблих

У Балаклії легковик влетів в автобус: двоє загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. 10 квітня близько п’ятої години вечора в місті Балаклія на вулиці Соборній сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло двоє людей та 13 травмовано, передає УНН з посиланням на пресс-службу Нацполіції в Харківській області.

Як повідомляється, що 37-річний водій автомобіля “Шкода”, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом “Богдан”.

“Внаслідок аварії водій легковика та його пасажирка отримали тілесні ушкодження, не сумісні з життям. Вони загинули на місці пригоди до приїзду швидкої. Водій автобусу та пасажири з різними ступенями тяжкості були доставлені до центральної районної лікарні”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на пішохідному переході у Хмельницькому автомобіль збив жінку з двома малолітніми дітьми.

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