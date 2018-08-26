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В Балаклее горит свалка, существует угроза распространения огня

Киев • УНН

 • 12900 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В городе Балаклея, Харьковской области, горит свалка, существует угроза распространения огня. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС Украины, передает УНН.

В Балаклее горит свалка, существует угроза распространения огня

"Сегодня в 12.05 в ГоСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о возгорании несанкционированной свалки, возникшего по адресу: Харьковская обл., Балаклейский р-н., г. Балаклея, ул. Загородная, за пределами населенного пункта", - говорится в сообщении.

К месту пожара было направлено 8 автоцистерн, вертолет Ми-8 ГоСЧС, а также 4 автоцистерны предприятий района (МПК-Андреевка, в/ч А-1352, лесхоз, ЧП "Рассвет").

Пожарные добавили, что на месте происшествия было обнаружено, что горит несанкционированная свалка на площади 1,5 га и есть угроза возгорания городской свалки. Площадь городской свалки 17 га, глубина залегания 4,5 м.

"В 16:05 вертолет Ми-8 ГоСЧС начал тушение пожара", - отметили в ГоСЧС.

Напомним, 22 августа на полигоне твердых бытовых отходов на окраине города Часов Яр Донецкой области вспыхнул пожар.

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