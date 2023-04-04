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В Бахмуте и в окрестностях произошло 26 боестолкновений, уничтожен 91 оккупант и подбит танк

Киев • УНН

 • 719658 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Бахмуте и в окрестностях за эти сутки произошло 26 боестолкновений. 91 оккупант был уничтожен, 119 получили ранения. Подбит вражеский танк, РСЗО «Град». Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Бахмут остается направлением главного удара врага. В первую очередь – это сил «вагнера». Там произошло за эти сутки 32 атаки врага, 26 боестолкновений только в самом Бахмуте и в окрестностях», - рассказал Череватый.

По его словам, всего оккупанты 238 раз обстреливали позиции украинских военных из ствольной и реактивной артиллерии.

«91 оккупант был уничтожен, 119 получили ранения. Подбит их танк, РСЗО Град и три склада боеприпасов», - сказал Череватый.

Дополнение

Украинская сторона заявила в понедельник, что российские войска "очень далеки" от захвата Бахмута.

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