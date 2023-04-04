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У Бахмуті й на околицях сталося 26 боєзіткнень, знищено 91 окупанта та підбито танк

У Бахмуті й на околицях сталося 26 боєзіткнень, знищено 91 окупанта та підбито танк

Київ • УНН

 • 719660 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Бахмуті й на околицях за цю добу сталося 26 боєзіткнень. 91 окупанта було знищено, 119 зазнали поранень. Підбито ворожий танк, РСЗО «Град». Про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Бахмут залишається напрямком головного удару ворога. У першу чергу – це сил «вагнера». Там відбулося за цю добу 32 атаки ворога, 26 боєзіткнень тільки у самому Бахмуті й на околицях», - розповів Череватий.

За його словами, всього окупанти 238 разів обстрілювали позиції українських військових зі ствольної та реактивної артилерії.

«91 окупанта було знищено, 119 зазнали поранень. Підбито їхній танк, РСЗО Град та три склади боєприпасів», - сказав Череватий.

Доповнення

Українська сторона заявила у понеділок, що російські війська "дуже далекі" від захоплення Бахмута.

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