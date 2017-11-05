В Багдаде в результате двух взрывов погибли по меньшей мере четыре человека

"Один взрыв прогремел вблизи рынка в регионе Аль-Тармия на севере Багдада, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и около семи получили ранения", - сообщило издание.

Кроме того отмечается, что еще один взрыв произошел на западе Багдада, где погибло две гражданские лица и не менее двух получили ранения.

Сообщается, что правоохранители оцепили места взрывов и сейчас проводят расследование.

Раненых эвакуировали в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Как сообщал УНН, в южном городе Йемена Адене в результате нападения террориста-смертника погибли по меньшей мере пять человек.