В Багдаде в результате двух взрывов погибли по меньшей мере четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Багдаде на севере и западе города прогремело два взрыва в результате которых по меньшей мере четыре человека погибли и около десяти получили ранения различной степени тяжести, передает УНН со ссылкой на Iraqinews.
"Один взрыв прогремел вблизи рынка в регионе Аль-Тармия на севере Багдада, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и около семи получили ранения", - сообщило издание.
Кроме того отмечается, что еще один взрыв произошел на западе Багдада, где погибло две гражданские лица и не менее двух получили ранения.
Сообщается, что правоохранители оцепили места взрывов и сейчас проводят расследование.
Раненых эвакуировали в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.
Как сообщал УНН, в южном городе Йемена Адене в результате нападения террориста-смертника погибли по меньшей мере пять человек.