У Багдаді внаслідок двох вибухів загинуло щонайменше чотири людини

“Один вибух пролунав поблизу ринку в регіоні Аль-Тармія, на півночі Багдада, в результаті чого загинуло щонайменше дві людини та близько семи отримали поранення”, — повідомило видання.

Крім того зазначається, що ще один вибух стався на заході Багдаду, де загинуло ще дві цивільні особи та щонайменше дві зазнали поранень.

Повідомляється, що правоохоронці оточили місця вибухів та наразі проводять розслідування.

Поранених було евакуйовано до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу.

Як повідомляв УНН, у південному місті Ємена Адені внаслідок нападу терориста-смертника загинуло щонайменше п’ять людей.