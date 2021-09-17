В многоэтажке в Кривом Роге произошел взрыв: среди спасенных есть ребенок

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. В одном из домов Кривого Рога раздался взрыв из-за возгорания газо-воздушной смеси. В результате пожара мужчина получил отравление продуктами горения, а также спасен ребенок из соседней квартиры. Об этом журналисту УНН сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

Цитата

“Во время пожара пострадал мужчина — получил отравление продуктами горения. Також спасены ребенка из соседней квартиры 2011 года рождения”, — добавили там.

Детали

Как сообщили спасатели ГСЧС Днепропетровской области, сегодня около 9:54 служба спасения получила сообщение о пожаре, который возник в результате взрыва газо-воздушной смеси.

Цитата

“В службу спасения поступило сообщение о пожаре по адресу: город Кривой Рог, Довгинцовский р-н, ул. Мохинина. Дым из квартиры на 7-м этаже 9-этажного дома”, — рассказали в ведомстве.

По информации, площадь пожара составила 20 м кв. Локализация пожара произошла в 10: 28, ликвидация — в 10:35.

Напомним

10 сентября во Черновцах во дворе одного из домов произошел взрыв.

Также в поселке Гребенки, Киевская область, произошел паровой взрыв на сахарном заводе. Как сообщили в полиции, среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу.

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