У багатоповерхівці в Кривому Розі стався вибух: серед врятованих є дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. В одному з будинків Кривого Рогу пролунав вибух через загоряння газово-повітряної суміші. Внаслідок пожежі чоловік отримав отруєння продуктами горіння, а також врятовано дитину з сусідньої квартири. Про це журналісту УНН повідомили ДСНС Дніпропетровської області.
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“Під час пожежі постраждав чоловік - отримав отруєння продуктами горіння. Також врятовано дитину з сусідньої квартири 2011 року народження”, - додали там.
Деталі
Як повідомили рятувальники ДСНС Дніпропетровської області, сьогодні близько 09:54 служба порятунку отримала повідомлення про пожежу, яка виникла внаслідок вибуху газово-повітряної суміші.
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“До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу за адресою: місто Кривий Ріг, Довгинцівський р-н, вул. Мохиніна. Дим із квартири на 7-му поверсі 9-поверхового будинку”, - розповіли у відомстві.
За інформацією, площа пожежі склала 20м кв. Локалізація пожежі відбулася о 10: 28, ліквідація - о 10:35.
Нагадаємо
10 вересня у Чернівцях у дворі одного з будинків стався вибух.
Також у селищі Гребінки, Київська область, стався паровий вибух на цукровому заводі. Як повідомили у поліції, серед постраждалих п‘ятеро людей, двоє з яких госпіталізували до столичної лікарні.