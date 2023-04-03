В многоэтажке в Кривом Роге произошел взрыв газа: среди 10 пострадавших ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области в пятиэтажном доме произошел взрыв и возник пожар, пострадали 10 человек, в том числе 1 ребенок. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Сообщение о взрыве газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Героев полка «Азов» Центрально-Городского района города Кривой Рог, спасатели получили в 6:56 3 апреля.
На месте происшествия чрезвычайники установили, что в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже жилого дома, предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего возник пожар на общей площади 70 кв. м.
В 07:42 возгорание локализовано и в 08:12 ликвидировано.
"В результате взрыва частично разрушены межкомнатные перегородки, выбиты стекла в окнах второго подъезда. Разрушений несущих конструкций не обнаружено", - говорится в сообщении.
Чрезвычайниками спасены 10 человек, из них 4 человека с помощью специальной техники и 6 человек по лестничным клеткам.
По оперативной информации экстренной медицинской помощи, "пострадало 10 человек, в том числе 1 ребенок". У 7 человек ситуационная реакция, от госпитализации отказались.
"Госпитализированы 3 травмированных: мужчина, 1956 года рождения, который получил ожоги тела и 2 женщины, 1969 и 1932 годов рождения, которые получили острое отравление продуктами горения. Погибших нет", - указали в ГСЧС.
Напомним
Недавно в Кропивницком произошел взрыв газа в многоэтажке.