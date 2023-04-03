У багатоповерхівці в Кривому Розі стався вибух газу: серед 10 постраждалих дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Кривому Розі Дніпропетровської області у п’ятиповерховому будинку стався вибух та виникла пожежа, постраждало 10 осіб, у тому числі 1 дитина. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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Повідомлення про вибух газу в п’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Героїв полку «Азов» Центрально-Міського району міста Кривий Ріг, рятувальники отримали о 6:56 3 квітня.
На місці події надзвичайники встановили, що у трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі житлового будинку, попередньо, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв.м.
О 07:42 займання локалізовано та о 08:12 ліквідовано.
"Внаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під’їзду. Руйнувань несучих конструкцій не виявлено", - ідеться у повідомленні.
Надзвичайниками врятовано 10 осіб, з них 4 особи за допомогою спеціальної техніки та 6 осіб по сходовим клітинам.
За оперативною інформацією екстреної медичної допомоги, постраждало 10 осіб, у тому числі 1 дитина. У 7 осіб ситуаційна реакція, від госпіталізації відмовились.
"Госпіталізовані 3 травмованих: чоловік, 1956 року народження, який отримав опіки тіла та 2 жінки, 1969 та 1932 років народження, які отримали гостре отруєння продуктами горіння. Загиблих немає", - вказали у ДСНС.
Нагадаємо
Нещодавно у Кропивницькому стався вибух газу в багатоповерхівці.