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У багатоповерхівці в Кривому Розі стався вибух газу: серед 10 постраждалих дитина

У багатоповерхівці в Кривому Розі стався вибух газу: серед 10 постраждалих дитина

Київ • УНН

 • 869676 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Кривому Розі Дніпропетровської області у п’ятиповерховому будинку стався вибух та виникла пожежа, постраждало 10 осіб, у тому числі 1 дитина. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про вибух газу в п’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Героїв полку «Азов» Центрально-Міського району міста Кривий Ріг, рятувальники отримали о 6:56 3 квітня.

На місці події надзвичайники встановили, що у трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі житлового будинку, попередньо, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв.м.

О 07:42 займання локалізовано та о 08:12 ліквідовано.

"Внаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під’їзду. Руйнувань несучих конструкцій не виявлено", - ідеться у повідомленні.

Надзвичайниками врятовано 10 осіб, з них 4 особи за допомогою спеціальної техніки та 6 осіб по сходовим клітинам.

За оперативною інформацією екстреної медичної допомоги, постраждало 10 осіб, у тому числі 1 дитина. У 7 осіб ситуаційна реакція, від госпіталізації відмовились.

"Госпіталізовані 3 травмованих: чоловік, 1956 року народження, який отримав опіки тіла та 2 жінки, 1969 та 1932 років народження, які отримали гостре отруєння продуктами горіння. Загиблих немає", - вказали у ДСНС.

Нагадаємо

Нещодавно у Кропивницькому стався вибух газу в багатоповерхівці.

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