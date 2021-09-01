В Apple запретили сотрудникам обсуждать зарплату в Slack
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В компании Apple сотрудникам запретили создавать канал в приложении Slack для обсуждения заработной платы. Об этом сообщает УНН по данным The Verge.
Детали
Представитель отдела по связям с персоналом отметил, что каналы Slack предназначены для ведения бизнеса Apple, поэтому они должны продвигать работу, результаты или миссию отделов и групп компании.
Адвокат по трудоустройству Винсент П. Уайт говорит, что использование условий Slack может быть просто предлогом для того, чтобы избежать обсуждений неравной оплаты труда на рабочем месте. По его словам, для работников законно между собой обсуждать вопросы справедливой зарплаты.
Равная оплата труда была горячей темой среди работников Apple в последние месяцы. Компания закрыла несколько опросов, направленных на сбор данных о том, сколько зарабатывают сотрудники. Предыдущие результаты показали разницу в 6% между зарплатами мужчин и женщин.
Напомним
Сотрудники компании Apple вернутся работать в офисы не ранее чем в январе 2022 года.
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