В Apple заборонили співробітникам обговорювати зарплату в Slack
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У компанії Apple співробітникам заборонили створювати канал у додатку Slack для обговорення заробітної плати. Про це повідомляє УНН за даними The Verge.
Деталі
Представник відділу зі зв’язків із персоналом зазначив, що канали Slack призначено для ведення бізнесу Apple, тому вони мають просувати роботу, результати або місію відділів і груп компанії.
Адвокат із працевлаштування Вінсент П. Уайт говорить, що використання умов Slack може бути просто приводом для того, щоб уникнути обговорень нерівної оплати праці на робочому місці. За його словами, для працівників законно між собою обговорювати питання справедливої зарплати.
Рівна оплата праці була гарячою темою серед працівників Apple протягом останніх місяців. Компанія закрила кілька опитувань, спрямованих на збирання даних про те, скільки заробляють співробітники. Попередні результати засвідчили різницю 6% між зарплатами чоловіків і жінок.
Нагадаємо
Співробітники компанії Apple повернуться працювати в офіси не раніше ніж у січні 2022 року.
Продукція Apple може подорожчати через підвищення цін постачальником чіпів.