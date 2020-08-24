В аннексированном Крыму ограничили подачу питьевой воды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Симферопольском и Бахчисарайском районах аннексированного Россией Крыма ограничили подачу питьевой воды. Об этом со ссылкой на местные “власти” сообщает ТАСС, передает УНН.
“Первый этап ограничений водоснабжения начинают с полуночи понедельника в Крыму. Графики подачи воды вводятся в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов в связи с обмелением трех снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского — их наполнение составляет от 19 до 51%”, — говорится в сообщении.
По словам главы “администрации” Симферополя Елены Проценко, предполагается переход на график подачи питьевой воды в утренние и вечерние часы.
“Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 тыс. куб. м. Горячее водоснабжение будет прекращено. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тыс. куб. м в сутки. Будет введена подача воды по графику. Третий этап наступит 7 сентября. Подача воды снизится до 100 тыс. куб. м в сутки и будет осуществляться по часам — утром и вечером”, — сообщила Проценко.
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Отмечается, что крымчанам организуют подвоз воды автоцистернами в жилые районы. На это Симферополю выделено 27,5 млн рублей “на закупку емкостей для воды, которые устанавливаются в школах и детских садах”.
Президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко сообщил, что ограничения водоснабжения в Симферополе и ряде населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов могут продлиться до весны 2021 года, если не будет продуктивных осадков осенью и зимой.
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Напомним, в 2014 году Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что гуманитарного кризиса с водой в оккупированном Крыму нет. Этот тезис придумала российская пропаганда для того, чтобы убеждать мир, что надо подать воду в Крым.