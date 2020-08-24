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У анексованому Криму обмежили подачу питної води

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Сімферопольському і Бахчисарайському районах анексованого Росією Криму обмежили подачу питної води. Про це з посиланням на місцеву “владу” повідомляє ТАСС, передає УНН.

У анексованому Криму обмежили подачу питної води

“Перший етап обмежень водопостачання починають з опівночі понеділка в Криму. Графіки подачі води вводяться в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів у зв’язку з обмілінням трьох постачаючих водосховищ: Аянського, Партизанського і Сімферопольського — їх наповнення становить від 19 до 51%”, — йдеться в повідомленні.

За словами глави “адміністрації” Сімферополя Олени Проценко, передбачається перехід на графік подачі питної води в ранкові та вечірні години.

“Перший етап: в ніч з 23 на 24 серпня добовий відбір води знизиться до 140 тис. куб. м. Гаряче водопостачання буде припинено. Другий етап: з 31 серпня по 7 вересня відбір води зменшиться до 120 тис. куб. м на добу. Буде введена подача води за графіком. Третій етап настане 7 вересня. Подача води знизиться до 100 тис. куб. м на добу і буде здійснюватися по годинах — вранці і ввечері”, — повідомила Проценко.

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Відзначається, що кримчанам організують підвезення води автоцистернами в житлові райони. На це Сімферополю виділено 27,5 млн рублів “на закупівлю ємностей для води, які встановлюються в школах і дитячих садах”.

Президент Кримської академії наук Віктор Тарасенко повідомив, що обмеження водопостачання в Сімферополі і ряді населених пунктів Сімферопольського і Бахчисарайського районів можуть тривати до весни 2021 року, якщо не буде продуктивних опадів восени і взимку.

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Нагадаємо, в 2014 році Україна перекрила воду з Херсонської області, яка надходила з Північно-Кримського каналу, який забезпечував до 90% потреб півострова.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає. Цю тезу придумала російська пропаганда для того, щоб переконувати світ, що треба подати воду до Криму.

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