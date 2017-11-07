В Амурской области упал самолет между домами, погиб пилот

"Один пилот погиб, еще один доставлен в ЦРБ поселка Экимчан, у него ушиб грудной клетки и множественные ссадины. Самолет перевозил продукты, упал за рубежом поселка, примерно в 300 метрах на пустыре", - сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Селемджинского района региона.

Отмечается, что причиной аварии могли стать неполадки в двигателях.

Самолет Ан-2, выполнявший частный рейс в Хабаровском крае и разбился в районе поселка Экимчана Амурской области.

Напомним, два человека погибли в результате крушения самолета Ан-2 во время показательных выступлений в Балашихинский районе Подмосковья.