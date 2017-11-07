У Амурській області впав літак між будинками, загинув пілот

"Один пілот загинув, ще один доставлений в ЦРЛ селища Екимчан, у нього забій грудної клітини та множинні садна. Літак перевозив продукти, впав за кордоном селища, приблизно в 300 метрах на пустирі" - повідомили в єдиній чергово-диспетчерській службі Селемджинский району регіону.

Зазначається, що причиною аварії могли стати неполадки в двигуні.

Літак Ан-2, виконував приватний рейс в Хабаровському краї і розбився в районі селища Экимчана Амурської області.

Нагадаємо, двоє людей загинули в результаті аварії літака Ан-2 під час показових виступів в Балашихинському районі Підмосков'я.