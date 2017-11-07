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У Амурській області впав літак між будинками, загинув пілот

У Амурській області впав літак між будинками, загинув пілот

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Один пілот загинув під час катастрофи літака Ан-2 в районі селища Екимчан Амурської області, другий потрапив до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".

"Один пілот загинув, ще один доставлений в ЦРЛ селища Екимчан, у нього забій грудної клітини та множинні садна. Літак перевозив продукти, впав за кордоном селища, приблизно в 300 метрах на пустирі" - повідомили в єдиній чергово-диспетчерській службі Селемджинский району регіону.

Зазначається, що причиною аварії могли стати неполадки в двигуні.

Літак Ан-2, виконував приватний рейс в Хабаровському краї і розбився в районі селища Экимчана Амурської області.

Нагадаємо, двоє людей загинули в результаті аварії літака Ан-2 під час показових виступів в Балашихинському районі Підмосков'я.

Українські Національні Новини

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