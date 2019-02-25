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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 124590 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

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В 24 регионах Украины и Киева уже оснащены счетчиками тепла 79% жилых домов

В 24 регионах Украины и Киева уже оснащены счетчиками тепла 79% жилых домов

Киев  •  УНН

 • 9877 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По результатам проведенного Госэнергоэффективности мониторинга коммерческого учета тепла и воды, в 24 регионах и г. Киеве уже оснащены счетчиками тепла 79% жилых домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

"По результатам проведенного Госэнергоэффективности мониторинга коммерческого учета тепла и воды, в 24 регионах и г. Киеве уже оснащены счетчиками: тепла - 79% жилых и почти 78% нежилых зданий; холодной воды - более 70% жилых и 93% нежилых зданий; горячей воды - 16% жилых и 53% нежилых зданий ", - говорится в сообщении.

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Лидерами по оборудованию жилых зданий счетчиками являются:

- теплая - Черкасская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая;
- холодной воды - Николаевская, Ивано-Франковская, Закарпатская;
- горячей воды - Киевская, Николаевская области.

"В очередной раз обращаю внимание, что учет энергетических и водных ресурсов крайне важен для потребителей, поскольку позволяет платить только за потребленное", - прокомментировал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

По данным агентства, оформлено и направлено в госпродпотребслужбе 785 сообщений о нарушении требований законодательства относительно сроков установки или замены узлов коммерческого учета.

"Поэтому обращаюсь к главам облгосадминистраций активизировать работу, чтобы обеспечить полный учет тепла и воды", - сообщил Савчук.

Напомним, в ВР разработан проект постановления о мерах по пресечению "необоснованного начисления" платежей за газ бытовым потребителям.

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