У 24 регіонах України та Києва вже оснащено лічильниками тепла 79% житлових будівель

КИЇВ. 25 лютого. УНН. За результатами проведеного Держенергоефективності моніторингу комерційного обліку тепла і води, у 24 регіонах та м. Києві вже оснащено лічильниками тепла 79% житлових будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.