У 24 регіонах України та Києва вже оснащено лічильниками тепла 79% житлових будівель
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. За результатами проведеного Держенергоефективності моніторингу комерційного обліку тепла і води, у 24 регіонах та м. Києві вже оснащено лічильниками тепла 79% житлових будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
“За результатами проведеного Держенергоефективності моніторингу комерційного обліку тепла і води, у 24 регіонах та м. Києві вже оснащено лічильниками: тепла — 79% житлових та майже 78% нежитлових будівель; холодної води — понад 70% житлових та 93% нежитлових будівель; гарячої води — 16% житлових та 53% нежитлових будівель”, — йдеться у повідомленні.
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Лідерами з обладнання житлових будівель лічильниками є:
— тепла — Черкаська, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька;
— холодної води — Миколаївська, Івано-Франківська, Закарпатська;
— гарячої води — Київська, Миколаївська області.
“В черговий раз звертаю увагу, що облік енергетичних та водних ресурсів вкрай важливий для споживачів, адже дозволяє платити лише за спожите”, — прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
За даними агентства, оформлено та надіслано до Держпродспоживслужби 785 повідомлень про порушення вимог законодавства щодо строків встановлення або заміни вузлів комерційного обліку.
“Тому звертаюся до голів облдержадміністрацій активізувати роботу, щоб забезпечити повний облік тепла і води!”, — повідомив Савчук.
Нагадаємо, у ВР розроблено проект постанови щодо заходів для припинення “необґрунтованого нарахування” платежів за газ побутовим споживачам.