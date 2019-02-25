У ВР взялися за платіжки на газ

"Минулого тижня ми домовились про створення робочої групи з підготовки постанови про вжиття заходів для припинення необгрунтованого нарахування платежів за споживчий природний газ побутовим споживачам....Сьогодні голови фракцій після ознайомлення... підпишуть цей документ. Відповідно, в середу буде можливість його розглянути на комітеті, і в четвер його проголосувати", - зазначив спікер.



Як повідомляв УНН, уряд змусить НАК “Нафтогаз” встановити лічильники тим, у кого їх немає.



Нагадаємо, у листопаді 2018 року НКРЕКП ухвалила рішення, яким заборонила операторам газорозподільних мереж проводити донарахування в платіжки за природний газ.

3 січня у "Нафтогазі" заявили про незаконне донарахування споживачам додаткових обсягів газу.

Згодом міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що платіжки із завищеними тарифами за газ, які прийшли людям, є незаконними, і платити за них не потрібно.