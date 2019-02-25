У ВР взялися за платіжки на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У ВР розроблено проект постанови щодо заходів для припинення "необгрунтованого нарахування" платежів за газ побутовим споживачам. Про це заявив голова Верховної ради України Андрій Парубій, передає УНН.
"Минулого тижня ми домовились про створення робочої групи з підготовки постанови про вжиття заходів для припинення необгрунтованого нарахування платежів за споживчий природний газ побутовим споживачам....Сьогодні голови фракцій після ознайомлення... підпишуть цей документ. Відповідно, в середу буде можливість його розглянути на комітеті, і в четвер його проголосувати", - зазначив спікер.
Як повідомляв УНН, уряд змусить НАК “Нафтогаз” встановити лічильники тим, у кого їх немає.
Нагадаємо, у листопаді 2018 року НКРЕКП ухвалила рішення, яким заборонила операторам газорозподільних мереж проводити донарахування в платіжки за природний газ.
3 січня у "Нафтогазі" заявили про незаконне донарахування споживачам додаткових обсягів газу.
Згодом міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що платіжки із завищеними тарифами за газ, які прийшли людям, є незаконними, і платити за них не потрібно.