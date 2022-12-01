В 2022 году стихийные бедствия стоили 268 миллиардов долларов - Swiss Re

Детали

Застрахованный ущерб возместил 122 миллиарда долларов - менее половины - от общего объема экономических потерь на сегодняшний день этого года, сообщила базирующаяся в Цюрихе группа.

"Ураган "Иан" и другие экстремальные погодные явления, такие как зимние штормы в Европе, наводнения в Австралии и Южной Африке, а также град во Франции и Соединенных Штатах, нанесли ущерб, застрахованный от стихийных бедствий, на сумму около 115 миллиардов долларов в этом году", – говорится в сообщении Swiss Re.

Уже второй год подряд общий размер застрахованного ущерба от стихийного бедствия превышает 100 миллиардов долларов, а в прошлом году этот показатель достиг 121 миллиарда долларов.

"Городское развитие, накопление богатства в районах, подверженных стихийным бедствиям, инфляция и изменение климата являются ключевыми факторами, которые превращают экстремальные погодные условия в постоянно растущие потери от стихийных бедствий", - пояснил Мартин Бертогг, глава отдела рисков катастроф Swiss Re.

По данным Swiss Re, ураган "Иан" на сегодняшний день является самым большим убыточным событием в 2022 году с застрахованным ущербом в размере 50-65 миллиардов долларов.

По оценкам, ураган "Иан" стал вторым по величине страховым случаем после урагана "Катрина" в 2005 году.

Так называемые вторичные стихийные бедствия, такие как наводнения и град, в отличие от крупных бедствий, таких как землетрясения и ураганы, повлекли застрахованный ущерб на сумму более 50 миллиардов долларов.

По данным Swiss Re, февральские штормы в Европе привели к страховым убыткам в размере более 3,7 миллиарда долларов.

Франция пережила сильнейшие ливни с градом, когда-то наблюдавшиеся весной и летом в Европе, при этом убытки страхового рынка достигли, по оценкам, 5,3 миллиарда долларов, сообщает Swiss Re.

А в Австралии в феврале и марте проливные летние дожди привели к масштабным наводнениям, которые, по оценкам, стоили 4 миллиарда долларов и стали самой дорогой природной катастрофой в истории страны.

Добавим

"Иан", ураган четвертой категории, унес жизни более 150 человек во Флориде, где он обрушился на сушу 28 сентября. Ураган сравнял с землей целые районы и отключил электроэнергию для миллионов людей. Штормовые нагоны и сильные ливни оставили под водой даже внутренние районы.