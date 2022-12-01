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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У 2022 році стихійні лиха коштували 268 мільярдів доларів - Swiss Re

У 2022 році стихійні лиха коштували 268 мільярдів доларів - Swiss Re

Київ • УНН

 • 1230398 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. За оцінками страхувального гіганта Swiss Re, у 2022 році природні та техногенні катастрофи завдали економічної шкоди у розмірі 268 мільярдів доларів, в основному через ураган "Іан" та інші екстремальні погодні катаклізми, передає УНН.

Деталі

Застраховані збитки покрили 122 мільярди доларів - менше половини - від загального обсягу економічних втрат на сьогоднішній день цього року, повідомила група, що базується в Цюріху.

"Ураган "Іан" та інші екстремальні погодні явища, такі як зимові шторми в Європі, повені в Австралії та Південній Африці, а також град у Франції та Сполучених Штатах, спричинили збитки, застраховані від стихійних лих, на суму близько 115 мільярдів доларів цього року", - йдеться у повідомленні Swiss Re.

Вже другий рік поспіль загальний розмір застрахованих збитків від стихійного лиха перевищує 100 мільярдів доларів, а торік цей показник досяг 121 мільярда доларів.

"Міський розвиток, накопичення багатства в районах, схильних до стихійних лих, інфляція і зміна клімату є ключовими факторами, що перетворюють екстремальні погодні умови на втрати, що постійно зростають, від стихійних лих", - пояснив Мартін Бертогг, глава відділу ризиків катастроф Swiss Re.

За даними Swiss Re, ураган "Іан" на сьогоднішній день є найбільшою збитковою подією в 2022 році з застрахованим збитком у розмірі 50-65 мільярдів доларів.

За оцінками, ураган "Іан" став другим за величиною страховим випадком після урагану "Катріна" у 2005 році.

Так звані вторинні стихійні лиха, такі як повені та град, на відміну від великих лих, таких як землетруси та урагани, спричинили застраховані збитки на суму понад 50 мільярдів доларів.

За даними Swiss Re, лютневі шторми в Європі призвели до страхових збитків у розмірі понад 3,7 мільярда доларів.

Франція пережила найсильніші зливи з градом, що колись спостерігалися навесні і влітку в Європі, при цьому збитки страхового ринку досягли, за оцінками, 5,3 мільярда доларів, повідомляє Swiss Re.

А в Австралії в лютому та березні проливні літні дощі призвели до масштабних повеней, які, за оцінками, коштували 4 мільярди доларів і стали найдорожчою природною катастрофою в історії країни.

Додамо

"Іан", ураган четвертої категорії, забрав життя понад 150 людей у Флориді, де він обрушився на сушу 28 вересня. Ураган зрівняв із землею цілі райони та відключив електроенергію для мільйонів людей. Штормові нагони та сильні зливи залишили під водою навіть внутрішні райони.

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