В 2021 году НАТО рассмотрит ПДЧ для Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Саммит НАТО в 2021 году обсудит вопрос возврата к “политике открытых дверей”, в том числе и касательно предоставления Грузии Плана действий по членству (ПДЧ), заявил спецпредставитель генсека НАТО по вопросам Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в эксклюзивном интервью Первому каналу Грузии, пишет УНН со ссылкой на агентство “Грузия Онлайн”, цитирующее интервью.
“В НАТО действительно активно ведется дискуссия о политике открытых дверей”, — заявил Джеймс Аппатурай.
На вопрос, обсуждается ли в НАТО вопрос об активизации политики открытых дверей и передаче Плана действий по членству в НАТО Грузии, Аппатурай сказал, что говорить о политике открытых дверей — непростое заявление.
“Я, конечно, не могу назвать точную дату передачи ПДЧ Грузии. Однако могу подтвердить, что здесь, в НАТО, идет действительно активная дискуссия о политике открытых дверей, и это не простое заявление, которое мы делаем раз в три месяца.
Как мы поднимаем этот вопрос, как мы воплощаем его в реальность, как мы помогаем нашим партнерам — это то, что придаст нам новый импульс в ближайшие месяцы. Я уверен, что политика открытых дверей на саммите 2021 года будет одним из вопросов, обсуждаемых при подготовке коммюнике саммита”, — сказал Джеймс Аппатурай.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ряд стран НАТО поддерживает членство Украины в Альянсе.