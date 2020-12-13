У 2021 році НАТО розгляне ПДЧ для Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Саміт НАТО у 2021 році обговорить питання повернення до “політики відкритих дверей”, в тому числі і щодо надання Грузії Плану дій щодо членства (ПДЧ), заявив спецпредставник генсека НАТО з питань Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай в ексклюзивному інтерв’ю Першому каналу Грузії, пише УНН з посиланням на агентство “Грузія Онлайн”, яке цитує інтерв’ю.
“У НАТО дійсно активно ведеться дискусія про політику відкритих дверей”, — заявив Джеймс Аппатурай.
На питання, чи обговорюється в НАТО питання про активізацію політики відкритих дверей і передачі Плану дій щодо членства в НАТО Грузії, Аппатурай сказав, що говорити про політику відкритих дверей — не проста заява.
“Я, звичайно, не можу назвати точну дату передачі ПДЦ Грузії. Однак можу підтвердити, що тут, в НАТО, йде дійсно активна дискусія про політику відкритих дверей, і це не проста заява, яку ми робимо раз в три місяці.
Як ми піднімаємо це питання, як ми втілюємо його в реальність, як ми допомагаємо нашим партнерам — це те, що додасть нам новий імпульс в найближчі місяці. Я впевнений, що політика відкритих дверей на саміті 2021 року одним з питань, що обговорюються під час підготовки комюніке саміту”, — сказав Джеймс Аппатурай.
Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ряд країн НАТО підтримує членство України в Альянсі.