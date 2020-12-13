У 2021 році НАТО розгляне ПДЧ для Грузії

“У НАТО дійсно активно ведеться дискусія про політику відкритих дверей”, — заявив Джеймс Аппатурай.

На питання, чи обговорюється в НАТО питання про активізацію політики відкритих дверей і передачі Плану дій щодо членства в НАТО Грузії, Аппатурай сказав, що говорити про політику відкритих дверей — не проста заява.

“Я, звичайно, не можу назвати точну дату передачі ПДЦ Грузії. Однак можу підтвердити, що тут, в НАТО, йде дійсно активна дискусія про політику відкритих дверей, і це не проста заява, яку ми робимо раз в три місяці.

Як ми піднімаємо це питання, як ми втілюємо його в реальність, як ми допомагаємо нашим партнерам — це те, що додасть нам новий імпульс в найближчі місяці. Я впевнений, що політика відкритих дверей на саміті 2021 року одним з питань, що обговорюються під час підготовки комюніке саміту”, — сказав Джеймс Аппатурай.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ряд країн НАТО підтримує членство України в Альянсі.