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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 54742 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125110 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130865 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128795 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 154365 просмотра

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В 2020 году украинцы будут отдыхать более 100 дней

В 2020 году украинцы будут отдыхать более 100 дней

Киев  •  УНН

 • 49170 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины своим распоряжением рекомендовал график переноса рабочих дней в 2020 году с учетом установленных законом праздничных и нерабочих дней в Украине. В целом украинцы будут отдыхать 104 дня, сообщает УНН.

По общему правилу, учитывая положения статьи 73 Кодекса законов о труде Украины в 2020 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в такие праздничные дни и дни религиозные праздники:

1 января - Новый год (среда)
7 января - Рождество Христово, православное (вторник)
8 марта - Международный женский день (воскресенье)
19 апреля - Пасха (воскресенье)
1 мая - День международной солидарности трудящихся (пятница)
9 мая - День Победы (суббота)
7 июня - Троица (воскресенье)
28 июня - День Конституции Украины (воскресенье)
24 августа - День независимости Украины (понедельник)
14 октября - День защитника Украины (среда)
25 декабря - Рождество Христово, католическое (пятница).

В соответствии со статьей 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Согласно распоряжению Кабинета МинистривУкраины "О переносе рабочих дней в 2020 году", понедельник, 6 января, также станет выходным днем. Таким образом, на православное Рождество образуется четыре выходных дня с 4 по 7 января. Такой перенос рабочего дня придется отрабатывать в субботу, 11 января.

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