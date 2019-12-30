В 2020 году украинцы будут отдыхать более 100 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины своим распоряжением рекомендовал график переноса рабочих дней в 2020 году с учетом установленных законом праздничных и нерабочих дней в Украине. В целом украинцы будут отдыхать 104 дня, сообщает УНН.
По общему правилу, учитывая положения статьи 73 Кодекса законов о труде Украины в 2020 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в такие праздничные дни и дни религиозные праздники:
1 января - Новый год (среда)
7 января - Рождество Христово, православное (вторник)
8 марта - Международный женский день (воскресенье)
19 апреля - Пасха (воскресенье)
1 мая - День международной солидарности трудящихся (пятница)
9 мая - День Победы (суббота)
7 июня - Троица (воскресенье)
28 июня - День Конституции Украины (воскресенье)
24 августа - День независимости Украины (понедельник)
14 октября - День защитника Украины (среда)
25 декабря - Рождество Христово, католическое (пятница).
В соответствии со статьей 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Согласно распоряжению Кабинета МинистривУкраины "О переносе рабочих дней в 2020 году", понедельник, 6 января, также станет выходным днем. Таким образом, на православное Рождество образуется четыре выходных дня с 4 по 7 января. Такой перенос рабочего дня придется отрабатывать в субботу, 11 января.