У 2020 році українці відпочиватимуть більше 100 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням рекомендував графік перенесення робочих днів у 2020 році з урахуванням встановлених законом святкових і неробочих днів в Україні. Загалом українці відпочиватимуть 104 дні, повідомляє УНН.
За загальним правилом, враховуючи положення статті 73 Кодексу законів про працю України у 2020 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводитиметься у такі святкові дні і дні релігійних свят:
1 січня — Новий рік (середа);
7 січня — Різдво Христове, православне (вівторок);
8 березня — Міжнародний жіночий день (неділя);
19 квітня — Пасха (неділя);
1 травня — День міжнародної солідарності трудящих (п’ятниця);
9 травня — День Перемоги (субота);
7 червня — Трійця (неділя);
28 червня — День Конституції України (неділя);
24 серпня — День незалежності України (понеділок);
14 жовтня — День захисника України (середа);
25 грудня — Різдво Христове, католицьке (п’ятниця).
Відповідно до статті 67 КЗпП , якщо святковий або неробочий день збігається з суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
Згідно з розпорядженням Кабінету МіністрівУкраїни “Про перенесення робочих днів у 2020 році”, понеділок, 6 січня, також стане вихідним днем. Таким чином, на православне Різдво утвориться чотири вихідні дні з 4 по 7 січня. Таке перенесення робочого дня доведеться відпрацьовувати у суботу, 11 січня.