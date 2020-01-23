В 2019 году зарегистрировано более 300 киберинцидентив, связанных с атаками на сайты органов власти Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В 2019 году правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины зарегистрировала 330 киберинцидента, связанных с кибератаками на сайты органов государственной власти Украины. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
"За 2019 CERT-UA зарегистрировала 330 киберинцидентов, связанных с кибератаками на сайты органов государственной власти Украины", - отметили в Госспецсвязи.
В пресс-службе в тоже время отметили, что информация о конкретном перечне министерств и количества зафиксированных кибератак на их сайты составляет информацию с ограниченным доступом.
Стоит отметить, что CERT-UA - это специализированное структурное подразделение Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи.
Как сообщал УНН, ранее председатель Госспецсвязи Валентин Петров заявил, что в Украине актуальным является переход на современные стандарты, в частности, рискориентированные стандарты защиты информации, и будут предлагать это внедрять Кабинету министров.