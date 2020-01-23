У 2019 році зареєстровано більше 300 кіберінцидентів, пов’язаних з атаками на сайти органів влади України

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 7488 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 192202 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 140426 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 122863 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 129460 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 146796 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 147264 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230951 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217566 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187685 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.2м/с
49%
Популярнi новини

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 19660 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 18937 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 11251 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 9794 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 17821 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 192249 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 177165 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 296205 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 318176 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 399582 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 7380 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 5804 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 57993 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 40714 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 54879 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У 2019 році зареєстровано більше 300 кіберінцидентів, пов’язаних з атаками на сайти органів влади України

Київ • УНН

 • 21392 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У 2019 році урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України зареєструвала 330 кіберінцидентів, пов’язаних з кібератаками на сайти органів державної влади України. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

У 2019 році зареєстровано більше 300 кіберінцидентів, пов’язаних з атаками на сайти органів влади України

“За 2019 рік CERT-UA зареєструвала 330 кіберінцидентів, пов’язаних з кібератаками на сайти органів державної влади України”, — зауважили у Держспецзв’язку.

У пресслужбі зауважили водночас, що інформація щодо конкретного переліку міністерств та кількості зафіксованих кібератак на їх сайти становить інформацію з обмеженим доступом.

Варто зазначити, що CERT-UA — це спеціалізований структурний підрозділ Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку.

Як повідомляв УНН, раніше голова Держспецзв’язку Валентин Петров заявив, що в Україні нагальним є перехід на сучасні стандарти, зокрема, на ризикорієнтовані стандарти захисту інформації, і будуть пропонувати це впроваджувати Кабінету міністрів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,257.20
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01