У 2019 році зареєстровано більше 300 кіберінцидентів, пов’язаних з атаками на сайти органів влади України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У 2019 році урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України зареєструвала 330 кіберінцидентів, пов’язаних з кібератаками на сайти органів державної влади України. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
“За 2019 рік CERT-UA зареєструвала 330 кіберінцидентів, пов’язаних з кібератаками на сайти органів державної влади України”, — зауважили у Держспецзв’язку.
У пресслужбі зауважили водночас, що інформація щодо конкретного переліку міністерств та кількості зафіксованих кібератак на їх сайти становить інформацію з обмеженим доступом.
Варто зазначити, що CERT-UA — це спеціалізований структурний підрозділ Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку.
Як повідомляв УНН, раніше голова Держспецзв’язку Валентин Петров заявив, що в Україні нагальним є перехід на сучасні стандарти, зокрема, на ризикорієнтовані стандарти захисту інформації, і будуть пропонувати це впроваджувати Кабінету міністрів.