В 2018 году в Украину не пустили почти 20 тысяч иностранцев

"Всего в 2018 году почти 20 000 иностранцев не пустили в Украину", - сказал Слободян.

Также, по его словам, на первом месте среди иностранцев которых не пустили в Украину находятся граждане РФ - 5850 человек, на втором граждане Молдовы - почти 3000 человек, третье место занимают граждане Турции - более 1300 человек.



Напомним, в 2018 году сотрудниками пограничного ведомства пункта пропуска "Львов-авиа" были задержаны трое граждан Турции с поддельными документами.



Как сообщал УНН, в 2018 году пограничники не пропустили для освещения событий в Одессе в связи с трагедией 2 мая граждан Италии, Чехии и России.