В 2018 году в Украину не пустили почти 20 тысяч иностранцев

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 55021 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 73859 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128489 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128986 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129059 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124758 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159745 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117803 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141403 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145266 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В 2018 году в Украину не пустили почти 20 тысяч иностранцев

В 2018 году в Украину не пустили почти 20 тысяч иностранцев

Киев  •  УНН

 • 13983 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В 2018 году в Украину не пустили почти 20 000 иностранцев. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Всего в 2018 году почти 20 000 иностранцев не пустили в Украину", - сказал Слободян.

Также, по его словам, на первом месте среди иностранцев которых не пустили в Украину находятся граждане РФ - 5850 человек, на втором граждане Молдовы - почти 3000 человек, третье место занимают граждане Турции - более 1300 человек.

Напомним, в 2018 году сотрудниками пограничного ведомства пункта пропуска "Львов-авиа" были задержаны трое граждан Турции с поддельными документами.

Как сообщал УНН, в 2018 году пограничники не пропустили для освещения событий в Одессе в связи с трагедией 2 мая граждан Италии, Чехии и России.

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