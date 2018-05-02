До Одеси не пустили "журналістів" з Італії, Чехії та РФ

“Впродовж лише 1 травня Державна прикордонна служба не допустила в’їзд до України проросійськи налаштованих осіб — громадян Італії, Чехії та Росії. Усі вони прямували в Україну "висвітлювати“ події 2 травня в Одесі”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, двох іноземців не пропущено через кордон в аеропорту “Бориспіль” на підставі інформації, яка надійшла від інших правоохоронних органів.

Йдеться про те, що не пропущені громадяни Італії та Чехії неправдоподібно висвітлювали події, які відбувалися останным часом в Україні.

“Зокрема громадянин Італії під виглядом фотографа свого часу перебував на території окупованого Донбасу та неодноразово виступав на так званому телебаченні "Оплот TV“. В програмах він озвучував відверто брехливу інформацію про перебіг подій на сході України. А не пропущений в Україну громадянин Чехії виявився журналістом політичного видання, яке також спотворювало інформацію та неправдиво висвітлювало події, що відбувались в Україні. Звісно, що сподіватися на неупередженість даних "журналістів“ під час висвітлення подій 2 травня в Одесі було не варто”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, ще одного громадянина Росії співробітники Держприкордонслужби не пропустили в нашу країну вже за результатами бесіди. Адже він не зміг підтвердити мету своєї поїздки. Росіянин прибув з двома дітьми начебто як представник фірми з продажу дизайнерського одягу, а насправді виявився політичним оглядачем російського видавництва.

Усіх трьох іноземців повернуто зворотними рейсами.

Нагадаємо, 2 травня в Одесі згадують жертв трагедії чотирирічної давності.