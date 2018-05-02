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В Одессу не пустили "журналистов" из Италии, Чехии и РФ

Киев • УНН

 • 15100 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Пограничники не пропустили для освещения событий в Одессе в связи с трагедией 2 мая граждан Италии, Чехии и России. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

В Одессу не пустили "журналистов" из Италии, Чехии и РФ

“На протяжении 1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезд в Украину пророссийски настроенных лиц — граждан Италии, Чехии и России. Все они направлялись в Украину "освещать“ события 2 мая в Одессе”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники ГПСУ не пропустили двух иностранцев через границу в аэропорту “Борисполь” на основании информации, поступившей от других правоохранительных органов.

Речь идет о том, что непропущенные граждане Италии и Чехии неправдоподобно освещали события, которые последним временем в Украине.

“В частности гражданин Италии под видом фотографа в свое время находился на территории оккупированного Донбасса и неоднократно выступал на так называемом телевидении "Оплот TV“. В программах он озвучивал откровенно лживую информацию о ходе событий на востоке Украины. А непропущенный в Украину гражданин Чехии оказался журналистом политического издания, которое также искажало информацию и ложно освещало события, которые происходили в Украине. Конечно, надеяться на беспристрастность данных "журналистов“ при освещении событий 2 мая в Одессе не стоило”, - говорится в сообщении.

Кроме того, еще одного гражданина России сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в нашу страну уже по результатам собеседования. Ведь он не смог подтвердить цель своей поездки. Россиянин прибыл с двумя детьми под видом представителя фирмы по продаже дизайнерской одежды, а на самом деле оказался политическим обозревателем российского издательства.

Все трое иностранцев возвращены обратными рейсами.

Напомним, 2 мая в Одессе вспоминают жертв трагедии четырехлетней давности.

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