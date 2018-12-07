Трьох громадян Туреччини не пустили в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Співробітниками прикордонного відомства пункту пропуску "Львів-авіа" було затримано трьох громадян Туреччини з підробленими документами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПС України.
"Під час оформлення пасажирів рейсу, що прибули зі Стамбула, охоронці кордону Львівського загону помітили заміну сторінок з установчими даними в спеціальних паспортах громадян Туреччини. У ході подальших перевірочних заходів в особистих речах іноземців було виявлено їхні ID-картки", - йдеться у повідомленні.
До поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".
"Правопорушників, яким було відмовлено у перетині державного кордну, буде повернуто зворотним рейсом", - додали у відомстві.
Нагадаємо, у 2018 році прикордонники виявили близько 5,3 тисячі підроблених та недійсних паспортних документів.