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Трьох граждан Турции не пустили в Украину

Киев • УНН

 • 11745 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сотрудниками пограничного ведомства пункта пропуска "Львов-авиа" были задержаны трое граждан Турции с поддельными документами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПС Украины.

Трьох граждан Турции не пустили в Украину

"Во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Стамбула, пограничники Львовского отряда заметили замену страниц с установочными данными в специальных паспортах граждан Турции. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах иностранцев было выявлено их ID-карты", - говорится в сообщении.

В полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ст.358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

"Правонарушители, которым было отказано в пересечении государственной границы, будут возвращены обратным рейсом", - добавили в ведомстве.

Напомним, в 2018 году пограничники обнаружили около 5,3 тысячи поддельных и недействительных паспортных документов.

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