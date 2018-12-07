Трьох граждан Турции не пустили в Украину

"Во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Стамбула, пограничники Львовского отряда заметили замену страниц с установочными данными в специальных паспортах граждан Турции. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах иностранцев было выявлено их ID-карты", - говорится в сообщении.



В полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ст.358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".



"Правонарушители, которым было отказано в пересечении государственной границы, будут возвращены обратным рейсом", - добавили в ведомстве.



Напомним, в 2018 году пограничники обнаружили около 5,3 тысячи поддельных и недействительных паспортных документов.