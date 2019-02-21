У 2018 році до України не пустили майже 20 тисяч іноземців

"Загалом у 2018 році майже 20 тисяч іноземців не пустили в Україну", - сказав Слободян.

Також, за його словами, на першому місці серед іноземців яких не пустили до України знаходяться громадяни РФ – 5 850 осіб, на другому громадяни Молдови – майже 3 тисячі осіб, трете місце займають громадяни Туреччини – понад 1 300 осіб.



Нагадаємо, у 2018 році співробітниками прикордонного відомства пункту пропуску "Львів-авіа" було затримано трьох громадян Туреччини з підробленими документами.



Як повідомляв УНН, у 2018 році прикордонники не пропустили для висвітлення подій в Одесі у зв'язку із трагедією 2 травня громадян Італії, Чехії та Росії.