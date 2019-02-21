У 2018 році до України не пустили майже 20 тисяч іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У 2018 році до України не пустили майже 20 тисяч іноземців. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Загалом у 2018 році майже 20 тисяч іноземців не пустили в Україну", - сказав Слободян.
Також, за його словами, на першому місці серед іноземців яких не пустили до України знаходяться громадяни РФ – 5 850 осіб, на другому громадяни Молдови – майже 3 тисячі осіб, трете місце займають громадяни Туреччини – понад 1 300 осіб.
Нагадаємо, у 2018 році співробітниками прикордонного відомства пункту пропуску "Львів-авіа" було затримано трьох громадян Туреччини з підробленими документами.
Як повідомляв УНН, у 2018 році прикордонники не пропустили для висвітлення подій в Одесі у зв'язку із трагедією 2 травня громадян Італії, Чехії та Росії.