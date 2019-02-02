В 2018 году в суд было направлено 11 дел в отношении организованных хакерских преступных группировок
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В 2018 году в суд было направлено 11 дел в отношении организованных хакерских преступных группировок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"В 2018 году по материалам, собранным сотрудниками киберполиции, в суд было направлено дела в отношении 11 организованных преступных групп. Также в рамках международного сотрудничества разоблачили 8 транснациональных хакерских группировок", - говорится в сообщении.
По данным полиции, всего в 2018 году работники киберполиции были привлечены к расследованию более 11 000 уголовных производств. Наибольшее количество из них было сосредоточено в Киеве, а также на территории Одесской и Львовской областей.
"Также, в течение 2018 года специалистами киберполиции осмотрено и проанализированы 5,5 петабайт информации, которая в дальнейшем была определена как цифровые доказательства", - отметили в сообщении.
Напомним, участник международной хакерской группировки распространял вредоносное программное обеспечение, чтобы с его помощью взломать электронные счета клиентов банковских учреждений преимущественно иностранного происхождения.