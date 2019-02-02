У 2018 році до суду було скеровано 11 справ щодо організованих хакерських злочинних угрупувань

"В 2018 році за матеріалами, зібраними працівниками кіберполіції, до суду було скеровано справи щодо 11 організованих злочинних груп. Також у межах міжнародної співпрац було викрито 8 транснаціональних хакерських угруповань", - йдеться в повідомленні.



За даними поліції, загалом у 2018 році працівники кіберполіції були залучені до розслідування більше 11 тисяч кримінальних проваджень. Найбільша кількість з них були зосереджені у місті Києві, а також на території Одеської та Львівської областей.



"Також, упродовж 2018 року спеціалістами з кіберполіції оглянуто та проаналізовано 5,5 петабайтів інформації, яка у подальшому була визначена як цифрові докази", - зазначили в повідомленні.



Нагадаємо, учасник міжнародного хакерського угруповання розповсюджував шкідливе програмне забезпечення, щоб за його допомогою зламати електронні рахунки клієнтів банківських установ переважно іноземного походження.