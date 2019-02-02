У 2018 році до суду було скеровано 11 справ щодо організованих хакерських злочинних угрупувань
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. В 2018 році до суду було скеровано 11 справ щодо організованих хакерських злочинних угрупувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
"В 2018 році за матеріалами, зібраними працівниками кіберполіції, до суду було скеровано справи щодо 11 організованих злочинних груп. Також у межах міжнародної співпрац було викрито 8 транснаціональних хакерських угруповань", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, загалом у 2018 році працівники кіберполіції були залучені до розслідування більше 11 тисяч кримінальних проваджень. Найбільша кількість з них були зосереджені у місті Києві, а також на території Одеської та Львівської областей.
"Також, упродовж 2018 року спеціалістами з кіберполіції оглянуто та проаналізовано 5,5 петабайтів інформації, яка у подальшому була визначена як цифрові докази", - зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, учасник міжнародного хакерського угруповання розповсюджував шкідливе програмне забезпечення, щоб за його допомогою зламати електронні рахунки клієнтів банківських установ переважно іноземного походження.