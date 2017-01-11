В 2016 году в лотерею "Лото-Забава" только главных призов было выиграно более чем на 56 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Двадцать новых миллионеров появилось в Украине благодаря лотерее "Лото-Забава" в 2016 году, еще семьдесят шесть игроков выиграли новые автомобили. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
В целом же в прошлом году игроками "Лото-Забава" было выиграно только главных призов на сумму более 56 млн грн.
В частности, в "Большой игре" сумма призов от 100 тыс. грн (джек-пот, 3 линии с одной подковки и 3 линии с двумя подковками) достигла почти 38 млн грн.
В конкурсе "Охота за деньгами" за год было выиграно призов на общую сумму почти 18 млн грн (включая стоимость 41 авто).
В другом постоянном конкурсе "Лото-Забавы" - "Счастливый номер" выиграно призов на сумму 1 млн 505 тыс. грн, в том числе дважды за год был сорван главный приз конкурса объемом 150 тыс. грн.
Кроме того, в дополнительных акциях лотереи "Лото-Забава", проведенных за 2016, было выиграно 35 автомобилей.
Напомним, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".