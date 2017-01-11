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У 2016 році в лотерею “Лото-Забава” тільки головних призів було виграно на понад 56 млн грн

У 2016 році в лотерею “Лото-Забава” тільки головних призів було виграно на понад 56 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Двадцять нових мільйонерів з’явилось в Україні завдяки лотереї “Лото-Забава” у 2016 році, ще сімдесят шість гравців виграли нові автомобілі. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Загалом же минулого року гравцями “Лото-Забава” було виграно тільки головних призів на суму понад 56 млн грн.

Зокрема, у “Великій грі” сума призів від 100 тис. грн (джек-пот, 3 лінії з однією підковкою та 3 лінії з двома підковками) сягнула майже 38 млн грн.

У конкурсі “Полювання за грошима” за рік було виграно призів на загальну суму майже 18 млн грн (включаючи вартість 41 авто).

В іншому постійному конкурсі “Лото-Забави” - “Щасливий номер” виграно призів на суму 1 млн 505 тис. грн, зокрема двічі за рік було зірвано головний приз конкурсу обсягом 150 тис. грн.

Крім того, в додаткових акціях лотереї “Лото-Забава”, проведених за 2016 рік, було виграно 35 автомобілів.

Нагадаємо, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.

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