У 2016 році в лотерею “Лото-Забава” тільки головних призів було виграно на понад 56 млн грн

Загалом же минулого року гравцями “Лото-Забава” було виграно тільки головних призів на суму понад 56 млн грн.

Зокрема, у “Великій грі” сума призів від 100 тис. грн (джек-пот, 3 лінії з однією підковкою та 3 лінії з двома підковками) сягнула майже 38 млн грн.

У конкурсі “Полювання за грошима” за рік було виграно призів на загальну суму майже 18 млн грн (включаючи вартість 41 авто).

В іншому постійному конкурсі “Лото-Забави” - “Щасливий номер” виграно призів на суму 1 млн 505 тис. грн, зокрема двічі за рік було зірвано головний приз конкурсу обсягом 150 тис. грн.

Крім того, в додаткових акціях лотереї “Лото-Забава”, проведених за 2016 рік, було виграно 35 автомобілів.

Нагадаємо, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.