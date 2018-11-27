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Тюремщики забрали у Гриба заметки, которые он подготовил для выступления в суде

Тюремщики забрали у Гриба заметки, которые он подготовил для выступления в суде

Киев  •  УНН

 • 12332 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сотрудники следственного изолятора в Ростове-на-Дону забрали в украинского политзаключенного Павла Гриба заметки и материалы, которые он подготовил для выступления в суде. Также он не получает письма, которые ему пишут родные. Об этом рассказал УНН его отец Игорь Гриб после того, как его жена увиделась с Павлом в СИЗО.

"Проходило свидание в СИЗО в небольшой комнате с тонированными стеклами. Там видно контур человека, с которым ты разговариваешь. Разговор происходит через телефона трубку. То есть, нет никакого контакта. Паша дальше письма не получает. То есть, продолжают его держать в информационном вакууме. Плюс к тому, он готовился к процессу: начал писать заметки выступления и так далее. У него это все забрали в СИЗО в Ростове. Беззаконие полное", - подчеркнул отец.

Также Игорь Гриб рассказал, что о лечении его сына в российском СИЗО говорить не приходится.

"Лечения нет. Как себя чувствует? Все, кто там здоровые сидят, больные, а те, что больные там сидят, то страшно подумать, в каком они там состоянии", - добавил он.

Кроме того, по словам отца, в четверг и пятницу состоятся очередные заседания суда в Ростове-на-Дону.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, планировалось свидание Павла Гриба с матерью в российском СИЗО.

Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.

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