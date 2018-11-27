Тюремщики забрали у Гриба заметки, которые он подготовил для выступления в суде
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сотрудники следственного изолятора в Ростове-на-Дону забрали в украинского политзаключенного Павла Гриба заметки и материалы, которые он подготовил для выступления в суде. Также он не получает письма, которые ему пишут родные. Об этом рассказал УНН его отец Игорь Гриб после того, как его жена увиделась с Павлом в СИЗО.
"Проходило свидание в СИЗО в небольшой комнате с тонированными стеклами. Там видно контур человека, с которым ты разговариваешь. Разговор происходит через телефона трубку. То есть, нет никакого контакта. Паша дальше письма не получает. То есть, продолжают его держать в информационном вакууме. Плюс к тому, он готовился к процессу: начал писать заметки выступления и так далее. У него это все забрали в СИЗО в Ростове. Беззаконие полное", - подчеркнул отец.
Также Игорь Гриб рассказал, что о лечении его сына в российском СИЗО говорить не приходится.
"Лечения нет. Как себя чувствует? Все, кто там здоровые сидят, больные, а те, что больные там сидят, то страшно подумать, в каком они там состоянии", - добавил он.
Кроме того, по словам отца, в четверг и пятницу состоятся очередные заседания суда в Ростове-на-Дону.
Напомним, в понедельник, 26 ноября, планировалось свидание Павла Гриба с матерью в российском СИЗО.
Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.