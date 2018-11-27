Тюремники забрали у Гриба замітки, які він підготував для виступу в суді

“Проходило побачення в СІЗО у невеличкій кімнаті за тонованим склом. Там видно контур людини, з якою ти розмовляєш. Розмова відбувається через телефону слухавку. Тобто, немає ніякого контакту. Паша далі листи не отримує. Тобто, продовжують його тримати в інформаційному вакуумі. Плюс до того, він готувався до процесу: почав писати замітки виступу і так далі. В нього це все забрали в СІЗО в Ростові. Беззаконня повне”, — наголосив батько.

Також Ігор Гриб розповів, що про лікування його сина в російському СІЗО годі й говорити.

“Лікування немає. Як почувається? Всі, хто там здорові сидять, хворі, а ті, що хворі там сидять, то страшно подумати, в якому вони там стані”, — додав він.

Крім того, за словами батька, у четвер і п’ятницю відбудуться чергові засідання суду у Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, планувалося побачення Павла Гриба з матір’ю у російському СІЗО.

Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

Судове слідство у справі Павла Гриба, ув’язненого в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 липня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини.